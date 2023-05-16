"فرص وتحديات"... الرياض تستضيف مؤتمر الإسكان والتمويل العقاري نهاية مايو الجاري

تستعد مدينة الرياض 24 مايو الجاري لاستضافة فعاليات النسخة الرابعة من مؤتمر الإسكان والتمويل العقاري "يوروموني"، تحت شعار "الفرص والتحديات في سوق الإسكان"، برعاية وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، وبمشاركة عدد من الخبراء وقادة الفكر في قطاع تمويل الإسكان من المملكة والخليج ومختلف دول العالم، بوصفه منصة أساسية لتبادل الأفكار حول كيفية بناء نمو مستدام في سوق الإسكان،
ويستقطب المؤتمر نحو 500 مشارك من مختلف دول العالم، لمناقشة محاور المؤتمر التي تتناول أهم المستجدات والتطورات التي تسهم في أن يكون قطاع الإسكان في المملكة فعالاً ومبتكرًا، مع توفير فرص استكشاف موضوعات وقضايا تهم الإسكان، مثل إدارة المخاطر والابتكار وطرحها أمام مسؤولي السياسات والمنظمين الماليين والمصرفيين وصناديق الدولة والشركات ومقدمي رأس المال الخاص من مختلف أنحاء العالم.
ويناقش المؤتمر الذي يأتي بمشاركة وتنظيم كل من (برنامج الإسكان، وصندوق التنمية العقارية، والهيئة العامة للعقار، والشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري)، الدروس المستفادة من الأسواق الدولية، وأهمية الأسواق المالية، وأسواق رأس المال، والمشهد التنظيمي الجديد، والمشاريع الضخمة، والسيولة، وارتفاع أسعار الفائدة، إلى جانب تأكيد أهداف برنامج الإسكان وفق أهداف رؤية المملكة 2030، مع استعراض الجهود المبذولة لتعزيز النظام الإيكولوجي لسوق الإسكان وتعزيز استثمارات القطاع الخاص؛ للمساهمة في رفع نسبة تمّلك المساكن إلى 70% بحلول عام 2030، بما يتسق مع أهمية الإسكان وتمويل الإسكان ودوره في تطوير ونمو الاقتصاد السعودي.
وستشهد فعاليات المؤتمر العديد من اللقاءات والمقابلات بين عدد من أصحاب المعالي الوزراء والخبراء العالميين، بينهم الأمين العام لمجلس السندات الأوروبية المغطاة لوكا بيرتالوت، والرئيس التنفيذي لشركة رافال للتطوير العقاري إلياس أبو سمرة، والشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة إيجاري وكوبوس هافيمان ومدير شركة Turner & Townsend في المملكة يزيد الشامسي، مع مدير الجلسة ريتشارد بانكس.