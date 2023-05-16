"فرص وتحديات"... الرياض تستضيف مؤتمر الإسكان والتمويل العقاري نهاية مايو الجاري

ويناقش المؤتمر الذي يأتي بمشاركة وتنظيم كل من (برنامج الإسكان، وصندوق التنمية العقارية، والهيئة العامة للعقار، والشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري)، الدروس المستفادة من الأسواق الدولية، وأهمية الأسواق المالية، وأسواق رأس المال، والمشهد التنظيمي الجديد، والمشاريع الضخمة، والسيولة، وارتفاع أسعار الفائدة، إلى جانب تأكيد أهداف برنامج الإسكان وفق أهداف رؤية المملكة 2030، مع استعراض الجهود المبذولة لتعزيز النظام الإيكولوجي لسوق الإسكان وتعزيز استثمارات القطاع الخاص؛ للمساهمة في رفع نسبة تمّلك المساكن إلى 70% بحلول عام 2030، بما يتسق مع أهمية الإسكان وتمويل الإسكان ودوره في تطوير ونمو الاقتصاد السعودي.