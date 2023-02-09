"جائزة الأميرة صيتة" تتبرع بمبلغ مالي للمنكوبين من زلزال سوريا وتركيا

يأتي ذلك امتثالاً لتوجيهات القيادة في المملكة العربية السعودية لمساعدة الأشقاء المنكوبين من زلزال سوريا وتركيا، واستمرارًا لنهج الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز - رحمها الله- في العمل الإنساني والاجتماعي ومساعدة المحتاجين والمتضررين.