مطار الملك عبدالعزيز الأكثر التزمًا.. تعرّف على "أداء مطارات المملكة في 30 يومًا"

وفي الفئة الثالثة للمطارات الدولية التي تأتي فيها أعداد المسافرين من 2 إلى 5 ملايين مسافر سنويًّا، فقد حصل مطار أبها الدولي على المركز الأول بنسبة التزام 100%؛ فيما جاء مطار الملك عبدالله بن عبدالعزيز بجازان ثانيًا بنسبة التزام 100%؛ حيث تفوق مطار أبها الدولي بنسب تحقيق مستهدفات البرنامج؛ فيما حصل مطار الجوف على المركز الأول في الفئة الرابعة للمطارات الدولية التي تقل فيها أعداد المسافرين عن مليوني مسافر سنويًّا، بنسبة التزام 100% متفوقًا على المطارات المنافسة في مجموع متوسط أوقات الانتظار لرحلات المغادرة والقدوم.