أمير مكة يوافق على تشكيل مجلس لجنة إصلاح ذات البين في القضايا المحكوم فيها بالقتل قصاصًا

وأوضحت اللائحة أن بدء أعمال اللجنة في كل قضية يكون بتوجيه من أمير المنطقة بعد ورود توجيه من وزارة الداخلية بتنفيذ حكم القصاص بناء على ما يصدر من المحكمة العليا، وأتاحت الفرصة لمن يرغب العمل تطوعًا في اللجنة، أن يتقدم بطلب إلى اللجنة، وعلى اللجنة إكمال اللازم في ضوء الضوابط المنظمة لأعمالها.