التحليق افتراضيًّا والرياضات اللاسلكية يجذبان زوَّار معرض الصقور والصيد السعودي الدولي

يُذكر أن معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2023 يسعى لتوفير تجربة ثرية للصقارة والمهتمين، من خلال أجنحة متنوعة، إلى جانب تنشيط القطاعات الأخرى، كالحِرف التقليدية، والفنون التشكيلية المرتبطة بهواية الصقارة، إضافة إلى 18 فعالية مصاحبة، منها مساحة للشعر العربي، تتمحور حول الصيد والتراث العربي الأصيل، ورحلات افتراضية للصيد في صحراء السعودية، والتقاط الصور برفقة الصقور، وجداريات فنية، تتمحور حول الصيد وهواية الصقارة.. فيما يستقبل المعرض زواره يوميًّا من الـ4 إلى 11 مساء، متيحًا الدخول لجميع أجنحته بشكل مجاني.