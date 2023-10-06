التحليق افتراضيًّا والرياضات اللاسلكية يجذبان زوَّار معرض الصقور والصيد السعودي الدولي

التحليق افتراضيًّا والرياضات اللاسلكية يجذبان زوَّار معرض الصقور والصيد السعودي الدولي
تفاعَلَ زوَّار معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2023 مع الفعاليات التي ينظمها جناح الاتحاد السعودي للروبوت والرياضات اللاسلكية المشارك في النسخة الخامسة، من خلال النماذج العديدة للطائرات والسيارات اللاسلكية الموجودة في الجناح، إضافة لقسم المحاكاة، الذي يتيح للزوار تجربة التحليق افتراضيًّا عبر شاشة مجهزة بتقنيات تحاكي تجربة الطيران اللاسلكي.
وأكد المدير التنفيذي للاتحاد السعودي للروبوت والرياضات اللاسلكية، الدكتور أيمن البركاتي، أن الاتحاد يتطلع من مشاركته الأولى في معرض الصقور والصيد السعودي الدولي إلى أن تتكامل الجهود بين هواية الصقارة والرياضات اللاسلكية.
وقال: "لدينا تعاون كبير مع نادي الصقور السعودي، من خلال استخدام الطائرات اللاسلكية في تدريب الصقور المشاركة في السباقات؛ لرفع لياقتها خلال فترة زمنية قصيرة مقارنة بالطرق التقليدية".
وأشار إلى أن نطاق التعاون مع نادي الصقور السعودي في تزايُد مطرد نظرًا إلى إقبال الصقارين للتدرب على استخدام الطائرات اللاسلكية؛ للاستفادة منها في تدريب صقورهم في الطرح (الشبك)، أو سباق الصقور.
كما أشاد الدكتور البركاتي بالإقبال الكبير للمعرض، وتفاعُل الزوار مع الجناح؛ لقرب الرياضات اللاسلكية من المجتمع بمختلف شرائحه وفئاته العمرية.
وبيَّن أن الاتحاد السعودي للروبوت والرياضات اللاسلكية يركز على استهداف المجتمع بفعالياته وأنشطته، وإتاحة المجال لإشراكهم في أنشطته.. مؤكدًا الحرص على إتاحة المجال لزوار المعرض؛ لتجربة التحليق من خلال نظام المحاكاة؛ لرفع قدرات المتدرب، وتفادي التعرض لخسائر مادية للطائرات اللاسلكية؛ كونها باهظة الثمن؛ لينتقل بعدها لاستخدام طائرات واقعية مخصصة للتدريب أيضًا، حتى يصل لمرحلة متمكنة، يستطيع من خلالها أن يبدع في مزاولة رياضة التحليق بطائرته اللاسلكية الخاصة.
يُذكر أن معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2023 يسعى لتوفير تجربة ثرية للصقارة والمهتمين، من خلال أجنحة متنوعة، إلى جانب تنشيط القطاعات الأخرى، كالحِرف التقليدية، والفنون التشكيلية المرتبطة بهواية الصقارة، إضافة إلى 18 فعالية مصاحبة، منها مساحة للشعر العربي، تتمحور حول الصيد والتراث العربي الأصيل، ورحلات افتراضية للصيد في صحراء السعودية، والتقاط الصور برفقة الصقور، وجداريات فنية، تتمحور حول الصيد وهواية الصقارة.. فيما يستقبل المعرض زواره يوميًّا من الـ4 إلى 11 مساء، متيحًا الدخول لجميع أجنحته بشكل مجاني.