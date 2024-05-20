والد المخترع تركي العنزي: طموح ولي العهد جعل الشباب يتنافسون على منصات التتويج العالمية

قال والد المخترع تركي العنزي المشارك في آيتكس 2024: إن طموح صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء جعل الشباب السعودي يتنافسون على منصات التتويج العالمية".
وأضاف: شعوري هو شعور كل أب يشعر بالفخر برفع اسم بلده المملكة العربية السعودية، ونحن في هذا الوطن تعلمنا أن ولاءنا وانتماءنا يكون للوطن وليس لأسرة أو لقبيلة، وعندما نرفع العلم السعودي فهذا يبعث على الفخر والسعادة.
وأردف: ابني هو ابن الشعب السعودي كله، وبهذه المناسبة أدعو الله العلي القدير أن يشفي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ونهديه هذه الميدالية، ونقول لسمو ولي العهد الملهم: إن هذه ثمرة رؤيتك، وهذه أولى الثمرات، والقادم سيكون أفضل.
وقد شَهِدَ مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة مساء أمس، استقبالًا حافلًا للطلاب والطالبات أبطال المملكة العائدين من المشاركة في منافسات المعرض الدولي للعلوم والهندسة آيسف 2024، الذي أقيم بالولايات المتحدة الأمريكية ومنافسات معرض آيتكس 2024 الدولي الذي أقيم في ماليزيا؛ حيث كان في مقدمة المستقبلين المديرُ العام للتعليم بمحافظة جدة "منال اللهيبي"، والشركاء الداعمون والمحفزون لقدرات الطلاب ومواهبهم، وعدد من قيادات التعليم ومسؤولي المطار، إلى جانب حضور جمع غفير من أولياء أمور الطلبة وأسرهم الذين غمرتهم مشاعر البهجة والفرح بالإنجاز الوطني الذي حققه الأبناء في المحفلين الدوليين.