"المرور" يدعو قائدي المركبات لترك مسافة أمان للوقاية من الحوادث

دعت الإدارة العامة للمرور قائدي المركبات إلى الحرص على ترك مسافة أمان كافية أثناء القيادة، مؤكدة أن الالتزام بهذه القاعدة المرورية يُعد من أهم عوامل الوقاية من الحوادث.
وأوضحت أن ترك مسافة آمنة بين المركبات يتيح للسائق وقتًا كافيًا لتفادي الاصطدام في حال التوقف المفاجئ للمركبة الأمامية، مشيرة إلى أن تجاوز هذه القاعدة من أبرز أسباب الحوادث المرورية على الطرق السريعة.
وأكدت "المرور" أن السلامة تبدأ من السلوك الواعي، وأن القيادة المسؤولة تحمي الأرواح والممتلكات، ضمن حملتها التوعوية المستمرة تحت شعار "سلامتك تهمنا"، التي تهدف إلى تعزيز ثقافة السلامة المرورية والالتزام بالأنظمة حفاظًا على الجميع.