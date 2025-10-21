"المرور" يدعو قائدي المركبات لترك مسافة أمان للوقاية من الحوادث

وأوضحت أن ترك مسافة آمنة بين المركبات يتيح للسائق وقتًا كافيًا لتفادي الاصطدام في حال التوقف المفاجئ للمركبة الأمامية، مشيرة إلى أن تجاوز هذه القاعدة من أبرز أسباب الحوادث المرورية على الطرق السريعة.