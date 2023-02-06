محليات

به أحجار وحفريات.. مناشدة بتعبيد طريق "محمد الرشيد التعليمي" برجال ألمع

المجمع يُعدُّ من أقدم الصروح التعليمية وأكبرها وتسلكه عشرات المركبات يومياً
به أحجار وحفريات.. مناشدة بتعبيد طريق "محمد الرشيد التعليمي" برجال ألمع
سبق
سبق

اشتكى أولياء أمور مجمع محمد الرشيد التعليمي بالعوص، في محافظة رجال ألمع بمنطقة عسير؛ من سوء الطريق المؤدي للمجمع التعليمي.

وتفصيلاً؛ قال أولياء أمور طلاب مجمع محمد الرشيد التعليمي للبنين الابتدائي والمتوسط، إن الطريق الذي قد لا يتجاوز 2 كيلومتر، قد زاد من صعوبة عبوره تجمع الأحجار، ووجود الحفريات، وهو بحاجة ماسة إلى السفلتة.

ورغم الكثافة الطلابية وارتياد الطريق بشكل يومي من أولياء أمور ومنسوبي المدرسة؛ إلا أن الطريق لا يزال كما هو عليه منذ أعوام، ما تسبب بإلحاق الأذى بالمركبات، خاصة الصغيرة منها.

وناشد سالكو الطريق سرعة تعبيده، فالطريق يخدم أحد أكبر وأقدم الصروح التعليمية بمحافظة رجال ألمع، إذ تعبره عشرات المركبات يومياً، قاصدين المجمع التعليمي.

رجال ألمع
مجمع محمد الرشيد التعليمي

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org