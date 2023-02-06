به أحجار وحفريات.. مناشدة بتعبيد طريق "محمد الرشيد التعليمي" برجال ألمع

وتفصيلاً؛ قال أولياء أمور طلاب مجمع محمد الرشيد التعليمي للبنين الابتدائي والمتوسط، إن الطريق الذي قد لا يتجاوز 2 كيلومتر، قد زاد من صعوبة عبوره تجمع الأحجار، ووجود الحفريات، وهو بحاجة ماسة إلى السفلتة.