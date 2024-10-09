المملكة ترحب بتقديم المساعدات التقنية وبناء القدرات لليمن

وفي كلمة المملكة أمام الدورة 57 لمجلس حقوق الإنسان أكدت رئيسة قسم حقوق الإنسان في وفد المملكة الدائم في الأمم المتحدة في جنيف، آسيا باعكضة، حرص المملكة على عودة السلام إلى اليمن الشقيق، ودعمها لجميع الجهود الرامية إلى حل الأزمة ورفع المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني الشقيق، والدفع نحو الوصول إلى حلول سياسية لإعادة الأمن والاستقرار إلى اليمن والمنطقة، وتجديد تأكيد مبادرتها لإنهاء الحرب في اليمن، والتوصل إلى حل سياسي شامل.