بينها "الولاية على أموال القاصرين" و"التقارير الطبية".. طرح 43 مشروعاً عبر منصة "استطلاع"

من جانبها، عرضت وزارة العدل عبر المنصة مشروعها "لائحة التقارير الطبية الواردة في نظام الأحوال الشخصية" الذي يحقق صدوره عدداً من الأهداف، ومنها: رفع كفاءة قضاء الأحوال الشخصية من خلال تضمين اللائحة أحكاماً تندرج في إطارها وتساعد على تسريع الفصل في المنازعات المتعلقة بها، وتحقيق العدالة الناجزة وسرعة إيصال الحق لصاحبه، على أن ينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 26 يناير الجاري.