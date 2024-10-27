مع بدء موسم الأمطار.. 5 خطوات مهمة قبل قيادة سيارتك على الطريق

مع بدء موسم الأمطار في فصلي الخريف والشتاء، يطالب المتخصصون قائدي السيارات بخمس خطوات ضرورية، من أجل تجهيز مركباتهم والقيادة بأمان في موسم الأمطار.
وحسب موقع "طقس العرب"، تواجه السيارات العديد من المشاكل نتيجة لبرودة الطقس وتأثيرها على الحركة الميكانيكية، كما قد تتسبب مياه الأمطار في أعطال.
ولهذا يجب تجهيز السيارات للقيادة في الأجواء الممطرة؛ حيث تصبح الطرق زلقة والرؤية شبه معدومة.
ويقدم المتخصصون خمس نصائح لإعداد السيارة لموسم الأمطار، وهي:
الإطارات هي الأساس في استقرار السيارة على الطريق. لذلك، يجب التأكد من خلو الإطارات من أي تآكل أو تمزق بسيط قد يشكل خطرًا في الأجواء الممطرة حيث تكون الطرق أكثر انزلاقًا.
مساحات الزجاج الأمامي تُعدّ من الأجزاء المهمة في الأجواء الممطرة. يجب التأكد من أنها تعمل بشكل جيد وبسرعة لإزالة المياه من الزجاج الأمامي، ويجب استبدال المساحات التي تترك آثارًا أو خطوطًا.
تُعدّ الفرامل من أهم الأجزاء التي يجب فحصها، لأن الأمطار قد تؤدي إلى انزلاق السيارة أو زيادة سرعتها على الطرق الزلقة. لذلك، يجب التأكد من أن الفرامل تعمل بكفاءة وبدون تأخير.
تلعب المصابيح دورًا مهمًا في تحسين الرؤية أثناء القيادة في الطقس السيء. يجب التأكد من عمل الأضواء الأمامية ومصابيح التوقف، خاصة في أوقات الضباب أو الأمطار الغزيرة.
بطارية السيارة، خاصة السائلة، تتأثر بالأجواء الباردة. لذلك يجب التحقق من قوة شحنها وإضافة الماء المقطر إذا كان ناقصًا. أما البطاريات الجافة، فلا تحتاج عادةً للصيانة إلا عند انخفاض الجهد.