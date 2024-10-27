مع بدء موسم الأمطار.. 5 خطوات مهمة قبل قيادة سيارتك على الطريق

الإطارات هي الأساس في استقرار السيارة على الطريق. لذلك، يجب التأكد من خلو الإطارات من أي تآكل أو تمزق بسيط قد يشكل خطرًا في الأجواء الممطرة حيث تكون الطرق أكثر انزلاقًا.