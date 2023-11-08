بـ 3400 فكرة.. "ديوان الابتكار" من "مسك" يختتم المعسكر الحضوري في رحلة المبادرات المجتمعية

اختتمت مؤسسة محمد بن سلمان "مسك" معسكر التدريب الحضوري للمشاركين في النسخة الثالثة من برنامج "ديوان الابتكار" الذي يُقدّم فرصة فريدة للشباب لطرح الحلول الإبداعية المُبتكرة للتحديات المجتمعية، ويُعزّز الإسهام في دعم برامج التنمية الوطنية، وإحداث الأثر المجتمعي المُستدام.
ويهدف المعسكر الذي استضافته مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، إلى تقديم الدعم اللازم للفرق المشاركة، وإقامة ورش يقدمها خبراء ومرشدون في مجالات عدة تُسهم في تنمية القدرات، وتوسيع المدارك في إطار الوصول للمعرفة اللازمة لتحقيق المبادرات المجتمعية على أرض الواقع؛ بما ينعكس على تجويد الحلول المطروحة للتحديات المجتمعية.
وبلغ عدد الأفكار المُقدمة للبرنامج أكثر من 3400 فكرة، فيما شارك 68 فريقًا في المعسكر الافتراضي الذي أُقيم الشهر الماضي، فيما تواجد في المعسكر الحضوري 35 فريقًا يتأهل منهم 15 فريقًا لمرحلة تطوير النموذج الأولي.
ويقوم برنامج "ديوان الابتكار" ببناء بنك للتحديات ليخدم خمسة مجالات تركيز أساسية؛ هي: مجال الصحة، ومجال التنمية الاقتصادية، ومجال حماية البيئة والطاقة بالتعاون مع وزارة الطاقة، ومجال التعليم والتدريب بالتعاون مع المركز الوطني للتعليم الإلكتروني، ومجال المشاركة المجتمعية.
وتهدف النسخة الثالثة من برنامج ديوان الابتكار التي تُقام من خلال شراكة استراتيجية بين مؤسسة مسك، وجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية "كاوست" إلى تفعيل دور الشباب السعودي من مختلف مناطق المملكة، والإسهام في إيجاد الحلول الإبداعية للتحديات المجتمعية، وتحويلها إلى مبادرة مجتمعية يمكن تطبيقها لتحدث أثرًا اجتماعيًا مستدامًا.