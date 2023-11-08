بـ 3400 فكرة.. "ديوان الابتكار" من "مسك" يختتم المعسكر الحضوري في رحلة المبادرات المجتمعية

وتهدف النسخة الثالثة من برنامج ديوان الابتكار التي تُقام من خلال شراكة استراتيجية بين مؤسسة مسك، وجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية "كاوست" إلى تفعيل دور الشباب السعودي من مختلف مناطق المملكة، والإسهام في إيجاد الحلول الإبداعية للتحديات المجتمعية، وتحويلها إلى مبادرة مجتمعية يمكن تطبيقها لتحدث أثرًا اجتماعيًا مستدامًا.