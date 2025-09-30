الرياض وهانوي.. شراكات استثمارية جديدة بقيمة استراتيجية تعزز التعاون الصناعي والتعديني

وأكد الخريّف في كلمته خلال الملتقى الذي عُقد بمقر غرفة التجارة والصناعة الفيتنامية، بتنظيم مشترك مع اتحاد الغرف السعودية، متانة العلاقات الاقتصادية بين البلدين الصديقين، والدور المحوري لمجلس الأعمال السعودي الفيتنامي في تعزيز الشراكات الاستثمارية، وتمكين القطاع الخاص من استغلال الفرص المتبادلة في مختلف القطاعات، وفي مقدمتها قطاعا الصناعة والتعدين.