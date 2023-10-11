السعودية و"برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية" يوقِّعان اتفاقية لتعزيز التنمية الحضرية المستدامة

وقد بدأ هذا التعاون من خلال برنامج مستقبل المدن السعودية، وتوسَّع التعاون منذ ذلك الحين لدعم برنامج الإسكان التنموي في السعودية، وجهود التحول الحضري، ومبادرات التجديد الحضري المستمرة التي يشارك بها الموئل في المدن السعودية، والشراكة المتميزة مع برنامج جودة الحياة.