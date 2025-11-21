منتدى الجنوب العالمي يمنح فيصل بن معمر جائزة "البحث والتطبيق في التنمية العالمية"

كرّم منتدى الجنوب العالمي للحداثة في الصين معالي الأستاذ فيصل بن عبدالرحمن بن معمر، المشرف العام على مكتبة الملك عبدالعزيز العامة، بمنحه جائزة البحث والتطبيق في التنمية العالمية؛ وذلك خلال المؤتمر العالمي الذي عقده المنتدى في بكين برعاية مكتب المعلومات التابع لمجلس الدولة الصيني، والأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية، وجامعة بكين.
وتسلّم معاليه الجائزة يوم الجمعة 21 نوفمبر 2025م، خلال انعقاد المنتدى، الذي يُعد من أبرز المنصات الصينية والدولية المتخصصة في دراسة مسارات الحداثة والتنمية في دول الجنوب، بحضور مؤسسات دولية وباحثين من مختلف أنحاء العالم.
وتُعد الجائزة من الجوائز العالمية التي تُكرّم المؤسسات والرواد الذين قدّموا إسهامات علمية وتطبيقية متميزة في مجالات التنمية الحديثة، والتحديث، والتعاون الدولي بين دول الجنوب. كما تسلّط الضوء على المشاريع التي تقدم حلولًا مبتكرة ومستدامة للتحديات التنموية، مثل الحد من الفقر، حماية البيئة، تعزيز البنية التحتية، تطوير القدرات المؤسسية، والحفاظ على التراث الثقافي.
وجاء اختيار معاليه تقديرًا لمسيرته المهنية في التنمية العالمية وتعزيز الشراكة الثقافية السعودية–الصينية على مدى سنوات طويلة، إضافة إلى جهوده في مجالات الثقافة والتعليم والحوار الوطني، وتعزيز الحوار بين أتباع الأديان والثقافات، وتأسيس مشروعات لتأهيل الشابات والشباب للمشاركات الدولية، ومنها مشروع "سلام للتواصل الحضاري".
وأوضحت أمانة الجائزة في بيانها أن منح هذه الجائزة يعكس الدور الريادي الذي يؤديه معالي الأستاذ فيصل بن معمر في دعم التنمية الشاملة وبناء جسور التواصل الحضاري، من خلال إشرافه على تأسيس فرع مكتبة الملك عبدالعزيز العامة في جامعة بكين؛ أول مكتبة سعودية عربية داخل جامعة صينية مرموقة، وما أحدثه ذلك من أثر على مستوى الثقافتين العربية والصينية، بهدف تعزيز العلاقات المعرفية والثقافية، والارتقاء بالدراسات العربية في جامعة بكين والجامعات الصينية.