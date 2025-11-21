منتدى الجنوب العالمي يمنح فيصل بن معمر جائزة "البحث والتطبيق في التنمية العالمية"

وأوضحت أمانة الجائزة في بيانها أن منح هذه الجائزة يعكس الدور الريادي الذي يؤديه معالي الأستاذ فيصل بن معمر في دعم التنمية الشاملة وبناء جسور التواصل الحضاري، من خلال إشرافه على تأسيس فرع مكتبة الملك عبدالعزيز العامة في جامعة بكين؛ أول مكتبة سعودية عربية داخل جامعة صينية مرموقة، وما أحدثه ذلك من أثر على مستوى الثقافتين العربية والصينية، بهدف تعزيز العلاقات المعرفية والثقافية، والارتقاء بالدراسات العربية في جامعة بكين والجامعات الصينية.