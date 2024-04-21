39 ْمئوية.. "3 مدن" تسجّل أعلى حرارة بالمملكة اليوم والسودة الأدنى

وتوقّع المركز استمرار الفرصة المهيَّأةً لهطول أمطارٍ رعديّة متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبةً برياحٍ نشطة وزخاتٍ من البَرَد على أجزاءٍ من مناطق: نجران، جازان، عسير، الباحة، في حين تكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاءٍ من مناطق: الشرقية، الرياض، القصيم، والأجزاء الشرقية من الحدود الشمالية (رفحاء) مصحوبة برياحٍ نشطة وأتربة مثارة.