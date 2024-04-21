39 ْمئوية.. "3 مدن" تسجّل أعلى حرارة بالمملكة اليوم والسودة الأدنى
كشف المركز الوطني للأرصاد، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة في المملكة اليوم الأحد.
وتوقّع المركز استمرار الفرصة المهيَّأةً لهطول أمطارٍ رعديّة متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبةً برياحٍ نشطة وزخاتٍ من البَرَد على أجزاءٍ من مناطق: نجران، جازان، عسير، الباحة، في حين تكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاءٍ من مناطق: الشرقية، الرياض، القصيم، والأجزاء الشرقية من الحدود الشمالية (رفحاء) مصحوبة برياحٍ نشطة وأتربة مثارة.
وأوضح المركز، أن التنهات والصمان والدهناء سجّلت أعلى درجة حرارة 39 ْمئوية، فيما سجّلت السودة أقل حرارة 8 درجات فقط.
وأضاف، أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، في مكة المكرّمة والخرج والأحساء وحفر الباطن 38 ْمئوية، تليها الرياض ووادي الدواسر 37 درجة.
وحول درجات الحرارة الصغرى، جاءت السودة في أدنى القائمة بـ8 درجات، تليها أبها 13، والباحة 14 درجة.
وأوضح المركز أن أبها والسودة سجّلتا أعلى نسبة رطوبة 95%.