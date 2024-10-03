"الجنيس واللاوصفية والمبتكر".. نسبة المشاركة في دفع قيمة الأدوية يكشفها "الضمان"

جاء ذلك في رد من المجلس على سؤال متابع جاء فيه "في حالة إن وصفتي تحتوي على أدوية مبتكرة ليس لها بديل وأدوية أخري جنيسة وكلاهما يتجاوز الحد الأقصى للتحمل، هل يتم حساب نسبة الاستقطاع بجمع الحد الأقصى للتحمل من الأدوية المبتكرة و الحد الأقصى للتحمل للادوية الجنيسة؟".