"الجنيس واللاوصفية والمبتكر".. نسبة المشاركة في دفع قيمة الأدوية يكشفها "الضمان"

كشف مجلس الضمان الصحي، عن نسبة مشاركته في دفع قيمة الأدوية والعلاجات؛ وذلك في حالات الدواء الجنيس والأدوية اللاوصفية والعلاج المبتكر.
وأوضح المجلس، عبر حسابه على منصة "إكس"، أن نسبة التحمل في الدواء الجنيس والأدوية اللاوصفية والعلاج المبتكر في حال عدم توفر البديل الجنيس، %20 والحد الأقصى للمشاركة بالدفع 30 ريالًا سعوديًا.
وفي حالة العلاج المبتكر مع توفر بديل جنيس، أشار المجلس إلى أن نسبة التحمل تكون من 0-50% من سعر العلاج المبتكر، والحد الأقصى للمشاركة يتم تحديده بالاتفاق بين صاحب العمل والجهة المعنية.
جاء ذلك في رد من المجلس على سؤال متابع جاء فيه "في حالة إن وصفتي تحتوي على أدوية مبتكرة ليس لها بديل وأدوية أخري جنيسة وكلاهما يتجاوز الحد الأقصى للتحمل، هل يتم حساب نسبة الاستقطاع بجمع الحد الأقصى للتحمل من الأدوية المبتكرة و الحد الأقصى للتحمل للادوية الجنيسة؟".
يشار إلى أن مجلس الضمان الصحي هو جهة تنظيمية تسعى للوقاية وتعزيز جودة وكفاءة الخدمات الصحية لمستفيدي الضمان الصحي.