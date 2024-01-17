أثناء تأديتهم عملهم.. مصرع وإصابة 3 عمال بـ"بلدية أشيقر" إثر صعق كهربائي

تعرَّض عدد من عمال بلدية أشيقر لصعق كهربائي أثناء تأديتهم مهام عملهم؛ ما أدى لوفاة أحدهم، وإصابة اثنين آخرَين بإصابات بالغة.
وعلى الفور باشرت الجهات المختصة الحادثة، ونُقل العمال المصابون للمستشفى لتلقِّي العناية، والاهتمام والعلاج اللازم.
"سبق" تواصلت مع إدارة الاتصال المؤسسي بأمانة منطقة الرياض، واستفسرت عن سبب إصابة العمال بالصعق الكهربائي، والإجراءات التي تقوم بها البلدية لتجنب وقوع مثل هذه الحوادث، والإجراءات التي قامت بها تجاه الحادثة، فأجابت بقولها: "نفيدكم بأنه حدث صعق كهربائي لعدد من العاملين التابعين لبلدية أشيقر أثناء قيامهم بمهامهم المعتادة في مركز الفرعة التابع لبلدية أشيقر".
وأضافت: "نتابع باهتمام حالة المصابَين، كما أن الحادثة منظورة لدى الجهات المختصة حتى تاريخه، مع حرصنا الدائم على الالتزام بتعليمات السلامة كافة في جميع أعمالنا".