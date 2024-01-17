أثناء تأديتهم عملهم.. مصرع وإصابة 3 عمال بـ"بلدية أشيقر" إثر صعق كهربائي

"سبق" تواصلت مع إدارة الاتصال المؤسسي بأمانة منطقة الرياض، واستفسرت عن سبب إصابة العمال بالصعق الكهربائي، والإجراءات التي تقوم بها البلدية لتجنب وقوع مثل هذه الحوادث، والإجراءات التي قامت بها تجاه الحادثة، فأجابت بقولها: "نفيدكم بأنه حدث صعق كهربائي لعدد من العاملين التابعين لبلدية أشيقر أثناء قيامهم بمهامهم المعتادة في مركز الفرعة التابع لبلدية أشيقر".