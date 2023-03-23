يجود ما يزيد على 800 ألف نخلة بـ40 صنفاً من التمور تزيِّنُ موائدَ إفطارِ الصائمين بتبوك

يجود ما يزيد على 800 ألف نخلة من خيرات منطقة تبوك بأكثر من 40 نوعاً من التمور, لتزيِّن موائد إفطار الصائمين الذين يحرصون على الاستفتاح بأكل " التمر " كقيمة غذائية لا غنى عنها في شهر رمضان المبارك.