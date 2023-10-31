"فيصل بن فرحان" يبحث مع وزير خارجية روسيا التطورات الخطيرة في غزة

وعبّر الأمير فيصل خلال الاتصال، عن تثمينه لتأييد روسيا قرار الأمم المتحدة الصادر يوم الجمعة بتاريخ (27 أكتوبر 2023م)، الذي يهدف إلى وقف فوري لإطلاق النار، وإقامة هدنة إنسانية عاجلة في قطاع غزة المحاصر.