"هنقرستيشن" تحتفل بمرور 3 سنوات ناجحة على متجرها السحابي "كويك ماركت"

ومنذ الانطلاقة والمتاجر تعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، مما يسمح للعملاء بالطلب عبر تطبيق هنقرستيشن وفق الأوقات المناسبة لهم، كما تغطي متاجر كويك ماركت السحابية جميع منتجات التموينات الغذائية والأطعمة الجاهزة والاحتياجات المنزلية الأخرى من أدوات تنظيف ونحوها، حيث يتعدى عدد المنتجات 7000 منتج، وتؤكد الشركة على ضمان التوصيل السريع خلال مدة زمنية بين 20 دقيقة منذ رفع الطلب أو في نفس الساعة بحسب البعد المكاني للعملاء عن المتاجر الموزعة حول مناطق ومحافظات المملكة علماً بأن أقل وقت توصيل تم تسجيله هو 8 دقائق فقط.