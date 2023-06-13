"هنقرستيشن" تحتفل بمرور 3 سنوات ناجحة على متجرها السحابي "كويك ماركت"

تحتفل شركة "هنقرستيشن" بتحقيق متجرها السحابي "كويك ماركت" رقماً قياسياً في عدد الطلبات المنفذة للعملاء خلال فترة قصيرة منذ الإنشاء في 2020، حيث بلغ عدد الطلبات التي تم تنفيذها ما يفوق 10 ملايين طلب على مستوى المملكة خلال 3 سنوات فقط.
فيما تجاوز عدد عملاء "كويك ماركت" حاجز المليون عميل راضٍ خلال هذه الفترة، كما يغطي المتجر نحو 95% من مناطق المملكة، حيث عملت كويك ماركت خلال الفترة الماضية على تعزيز شراكتها مع أكثر من 250 من كبار الموردين على نطاق المملكة، الأمر الذي أسهم في توسعها ووفرة المنتجات في المتجر، وهو ما انعكس على أرقام المبيعات وارتفاع مستوى رضى العملاء.
وعلق الرئيس التنفيذي لشركة هنقرستيشن الأستاذ أسعد نعمان قائلًا: نحتفل هذه الفترة بما حققه متجر "كويك ماركت" السحابي خلال الفترة الماضية والتي تعد فترة قصيرة مقارنة بما تم تحقيقه من أرقام، الأمر الذي يدفعنا لمواصلة الابتكار والتقدم في خدمة عملائنا وإيجاد الحلول التي تخدمهم بالشكل المطلوب، مضيفاً: نحن مستمرون بالتوسع لخدمة باقي مناطق المملكة وتطوير خدمات "كويك ماركت" لتلبية جميع احتياجاتهم اليومية من السوبر ماركت.
وأشاد أسعد نعمان بالجهود التي يبذلها فريق هنقرستيشن في تحقيق رضى العملاء وعملهم الدائم على الارتقاء بالخدمات المقدمة تقنياً وإدارياً وتجاوز الصعوبات بحلول واقعية مبتكرة تعكس الجو العام داخل الشركة من بيئة محفزة وكفاءات بشرية مؤهلة وسعي دائم للحفاظ على صدارة تطبيق هنقرستيشن لدى عملائنا من جهة وقطاع توصيل الطلبات من جهة أخرى.
الجدير بالذكر أن متاجر كويك ماركت السحابية بدأت فكرتها في خضم جائحة كورونا كحل مبتكر لتلبية الطلب المتزايد على المنتجات الغذائية والمنزلية وتوصيلها في وقت قياسي من خلال سياسة الانتشار الواسع داخل الأحياء وفي جميع مناطق المملكة، وتعتبر شركة هنقرستيشن أول شركة وفرت هذا النوع من الخدمة لعملائها.
ومنذ الانطلاقة والمتاجر تعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، مما يسمح للعملاء بالطلب عبر تطبيق هنقرستيشن وفق الأوقات المناسبة لهم، كما تغطي متاجر كويك ماركت السحابية جميع منتجات التموينات الغذائية والأطعمة الجاهزة والاحتياجات المنزلية الأخرى من أدوات تنظيف ونحوها، حيث يتعدى عدد المنتجات 7000 منتج، وتؤكد الشركة على ضمان التوصيل السريع خلال مدة زمنية بين 20 دقيقة منذ رفع الطلب أو في نفس الساعة بحسب البعد المكاني للعملاء عن المتاجر الموزعة حول مناطق ومحافظات المملكة علماً بأن أقل وقت توصيل تم تسجيله هو 8 دقائق فقط.
هنقرستيشن هو أول تطبيق توصيل طعام سعودي في المملكة العربية السعودية، يمكّن العميل من تصفح أكبر تشكيلة من المطاعم والسوبر ماركت والصيدليات في مدينته.
ويعمل التطبيق على ربط الناس بالطعام الذي يحبونه من مطاعمهم المحلية والعالمية المفضلة، كما يعمل هنقرستيشن على رفع مستوى طلب الطعام من خلال تقنية المطاعم المبتكرة والمنصات سهلة الاستخدام وتجربة توصيل محسنة، وتضم هنقرستيشن أكثر من 35000 شريك يعملون في أكثر من 100 مدينة في المملكة العربية السعودية.
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