شركة معارض الوطنية وشركة أدفانسيد كريشنز تطلق النسخة الثالثة من معرض "ليفت سيتي إكسبو - الرياض 2024"
تطلق شركةُ معارض الوطنية وشركة أدفانسيد كريشنز، النسخةَ الثالثة من المعرض الدولي لتكنولوجيا صناعة المصاعد والسلالم المتحركة ومستلزماتها "ليفت سيتي إكسبو - الرياض 2024"، في مركز أرينا الرياض للمعارض، خلال الفترة من 28 إلى 30 أكتوبر الجاري، وذلك برعاية معالي نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة المهندس خليل بن إبراهيم بن سلمة.
وتضمّ فعالياتُ المعرض في نسخته الثالثة أكثرَ من 135 عارضًا، من 13 دولة من جميع أنحاء العالم، كما تحضره أكبر المؤسسات الإعلامية الدولية المتخصصة في هذا القطاع؛ حيث يُعدّ المعرض الأكبر والأهم في تلك الصناعة بمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي، وآسيا والشرق الأوسط، وأكبر حدث متخصص في تكنولوجيا صناعة المصاعد والسلالم المتحركة.
ويحظى المعرض بدعم ومشاركة اللجنة الوطنية للمصاعد في اتحاد الغرف التجارية السعودية، برئاسة الأستاذ محسن بن علي الدالي العتيبي رئيس اللجنة، والتي تضع آليات العمل ومعايير الجودة للمصنعين والتعاون معهم داخل المملكة، وصولًا لهدف توطين الصناعة تحقيقًا لـ"رؤية المملكة 2030".