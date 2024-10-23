شركة معارض الوطنية وشركة أدفانسيد كريشنز تطلق النسخة الثالثة من معرض "ليفت سيتي إكسبو - الرياض 2024"

وتضمّ فعالياتُ المعرض في نسخته الثالثة أكثرَ من 135 عارضًا، من 13 دولة من جميع أنحاء العالم، كما تحضره أكبر المؤسسات الإعلامية الدولية المتخصصة في هذا القطاع؛ حيث يُعدّ المعرض الأكبر والأهم في تلك الصناعة بمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي، وآسيا والشرق الأوسط، وأكبر حدث متخصص في تكنولوجيا صناعة المصاعد والسلالم المتحركة.