"ترشيد" تُطلق مشروع رفع كفاءة الطاقة في مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام

وعن تفاصيل المشروع؛ ذكر العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة "ترشيد"، أن الشركة قامت بإجراء المسوحات الميدانية والدراسات الفنية على المباني والمرافق الواقعة ضمن نطاق المشروع في مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام، وتبين لها أهمية العمل على رفع كفاءة الطاقة وخفض استهلاكها في المباني والمرافق التابعة للمستشفى، حيث تم تطبيق 6 معايير رئيسة للرفع من كفاءة الطاقة؛ تشمل أنظمة الـتحكم والتكييف والإضاءة، كما تتضمن المعايير تركيب نظام إدارة المبردات، واستبدال بعض وحدات التكييف بأخرى مرشدة لطاقة وذات كفاءة أعلى، مع تركيب محركات ذات تردد متغير عليها (VFDs).