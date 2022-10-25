"ترشيد" تُطلق مشروع رفع كفاءة الطاقة في مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام

أطلقت الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة "ترشيد"، ومستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام، أعمال مشروع رفع كفاءة الطاقة وخفض استهلاكها في مباني ومرافق مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام، والبالغ عددها 31 مبنى، بإجمالي مساحة 710 آلاف متر مربع، وذلك وفقًا لأفضل المعايير العالمية.
وعن تفاصيل المشروع؛ ذكر العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة "ترشيد"، أن الشركة قامت بإجراء المسوحات الميدانية والدراسات الفنية على المباني والمرافق الواقعة ضمن نطاق المشروع في مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام، وتبين لها أهمية العمل على رفع كفاءة الطاقة وخفض استهلاكها في المباني والمرافق التابعة للمستشفى، حيث تم تطبيق 6 معايير رئيسة للرفع من كفاءة الطاقة؛ تشمل أنظمة الـتحكم والتكييف والإضاءة، كما تتضمن المعايير تركيب نظام إدارة المبردات، واستبدال بعض وحدات التكييف بأخرى مرشدة لطاقة وذات كفاءة أعلى، مع تركيب محركات ذات تردد متغير عليها (VFDs).
وشملت المعايير استبدال بعض مضخات مياه التبريد وتركيب أجهزة ذات تردد متغير تتحكم بمضخات المياه المبُردة، واستبدال محركات وحدات مناولة الهواء بأخرى مرشدة للطاقة وربطها بنظام تشغيل محطة التبريد.
وستقوم "ترشيد" بتأهيل أنظمة الإضاءة عن طريق استبدال الإضاءة التقليدية الحالية بأنظمة (LED) الموفرة للطاقة وذات الأداء العالي في البيئة العملية والطبية، وتركيب حساسات التحكم، إضافة إلى تركيب نظام التحكم بالمباني (BMS) في المكاتب والعيادات والمرافق التابعة للمستشفى.