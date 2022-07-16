اعتراض وانتقال وملفات.. "الجبير" يكشف جانباً مما دار بين ولي العهد و"بايدن"

وفيما يتعلق بمزاعم مجموعات حقوق الإنسان، قال "الجبير": "نعترض على التهم الموجهة للسعودية. أي شخص يُعاقب يخضع لمراجعة قضائية ويتم توجيه التهم من قِبل النيابة، تنظر المحاكم فيها ولدى المتهمين الحق في الاستئناف قبل أن يصبح القرار نهائيًا، تمامًا كما هو الحال في الولايات المتحدة. لسوء الحظ، فإن عديداً من التهم التي يعاقب الأشخاص بسببها لا يعكسها أولئك الذين يشككون في المملكة ونظامها القانوني".