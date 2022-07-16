اعتراض وانتقال وملفات.. "الجبير" يكشف جانباً مما دار بين ولي العهد و"بايدن"

كشف عادل الجبير، وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، جانباً مما دار بين الرئيس الأمريكي، جو بايدن، وولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، مشيرًا إلى أن بايدن استمع لتأكيدات السعودية بأن مرتكبي جريمة خاشقجي يدفعون ثمن الجريمة.
وأضاف "الجبير"، في مقابلة مع مذيع CNN وولف بليتزر، أن بايدن "أخذ تأكيدات السعودية في ظاهرها، وأوضح صاحب السمو الملكي ولي العهد أن هذه مأساة للسعودية، وأن المسؤولين عنها قد تم التحقيق معهم وواجهوا العدالة، وهم الآن يدفعون ثمن الجريمة التي اقترفوها".
وأضاف: "ثم انتقلنا للحديث بعد ذلك من حيث النقاشات الرسمية وبحثنا قضايا مهمة من حيث تنشيط العلاقة وأمن الطاقة والطاقة المتجددة وتغير المناخ، وبالمضي قدماً في المستقبل، والتهديد الإيراني ومجال مكافحة الإرهاب وتمويل الإرهاب، وصعيد العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، بجانب اليمن وأهمية الاستقرار والسلام في منطقة الشرق الأوسط، والتكنولوجيا ومجموعتي الخمس والست، وكيف يمكن للبلدين العمل لاستكشاف الفضاء الخارجي والعديد من القضايا الأخرى".
وفيما يتعلق بمزاعم مجموعات حقوق الإنسان، قال "الجبير": "نعترض على التهم الموجهة للسعودية. أي شخص يُعاقب يخضع لمراجعة قضائية ويتم توجيه التهم من قِبل النيابة، تنظر المحاكم فيها ولدى المتهمين الحق في الاستئناف قبل أن يصبح القرار نهائيًا، تمامًا كما هو الحال في الولايات المتحدة. لسوء الحظ، فإن عديداً من التهم التي يعاقب الأشخاص بسببها لا يعكسها أولئك الذين يشككون في المملكة ونظامها القانوني".