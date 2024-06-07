"الراضي" يودع ضيوف برنامج خادم الحرمين من الجمهورية القيرغيزية لحج هذا العام

وأكّد ما تقدمه المملكة منذ تأسيسها من خدمات متكاملة للحرمين الشريفين، وعلى رعاية واهتمام وتطوير لجميع الخدمات، وتسهيل في الإجراءات وتوفير جميع سبل الراحة للحجاج والمعتمرين والزوار منذ عهد الملك عبدالعزيز، رحمه الله، حتى العهد الميمون لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حفظه الله.