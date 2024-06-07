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"الراضي" يودع ضيوف برنامج خادم الحرمين من الجمهورية القيرغيزية لحج هذا العام

نوّه بالجهود التي تبذلها المملكة لخدمة ضيوف الرحمن
"الراضي" يودع ضيوف برنامج خادم الحرمين من الجمهورية القيرغيزية لحج هذا العام

ودّع سفيرُ خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية القيرغيزية إبراهيم بن راضي الراضي؛ ضيوفَ برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، من الجمهورية القيرغيزية لموسم حج هذا العام 1445هـ.

ونوّه السفير الراضي في كلمة له إلى الجهود الجليلة التي تبذلها المملكة في سبيل خدمة ضيوف الرحمن، وتسخير جميع الإمكانات ليؤدّوا شعائرهم في أجواء من الطمأنينة والروحانية.

وأكّد ما تقدمه المملكة منذ تأسيسها من خدمات متكاملة للحرمين الشريفين، وعلى رعاية واهتمام وتطوير لجميع الخدمات، وتسهيل في الإجراءات وتوفير جميع سبل الراحة للحجاج والمعتمرين والزوار منذ عهد الملك عبدالعزيز، رحمه الله، حتى العهد الميمون لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حفظه الله.

من جهتهم عبّر ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين، عن بالغ شكرهم لحكومة المملكة، على ما توليه من رعاية واهتمام لخدمة ضيوف الرحمن؛ ليؤدوا مناسكَهم بكل يسر وسهولة.

حج 1445
ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة
موسم حج 1445هـ
الجمهورية القرغيزية

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