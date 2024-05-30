"الاتصالات" تعلن عن بدء التسجيل في برنامج احتضان ريادة أعمال تقنيات الفضاء

وفي التفاصيل، أوضحت الهيئة أن البرنامج الممتد على مدى 6 أشهر، يأتي ضمن برنامج ريادة أعمال الفضاء الذي يتضمن 4 مراحل رئيسية، ابتداء بهاكاثون يجمع المبتكرين لحل تحديات تقنية في القطاع، ويليه معسكر تدريبي لإنشاء نماذج أولية للحلول المقدمة بالتعاون مع خبراء ومختصين، للانتقال لمرحلة حاضنة الأعمال التي تقدم الدعم المادي لدخول سوق قطاع الفضاء، وانتهاء بتكوين مجتمعات ريادة أعمال الفضاء التي تجمع بين أصحاب الخبرة والمستثمرين ورواد الأعمال في القطاع.