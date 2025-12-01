استدعاء 44 محركًا بحريًا من طراز “هوندا BF250D” لاحتمال كسر في ناقل الحركة يهدد بوقوع اصطدام أو فقدان السيطرة على القارب

أعلنت وزارة التجارة عن استدعاء 44 محركًا بحريًا من نوع هوندا BF250D، والمصنّعة بين عامي 2020 و2023، إثر رصد احتمالية حدوث كسر في عمود التحويل لناقل الحركة، وهو خلل قد يتسبب في تعطّل خاصية التحويل إلى الوضع العكسي، ما يرفع احتمالية وقوع تصادم أو فقدان القدرة على إيقاف القارب في الوقت المناسب.