"الأرصاد" يُنبِّه 10 مناطق: أمطار متوسطة إلى غزيرة ورياح شديدة وأتربة مثارة

كما تشهد منطقة عسير أمطارًا متوسطة مع رياح شديدة السرعة وشبه انعدام في الرؤية وسيول وصواعق رعدية. وتشمل الحالة الأمواه والعرين وبيشة وتثليث وطريب والنماص وبلقرن وتنومة والمجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل. وتشهد أمطارًا غزيرة على أبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، وتستمر حتى الساعة الـ 23 من مساء الخميس.