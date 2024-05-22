"الأرصاد" يُنبِّه 10 مناطق: أمطار متوسطة إلى غزيرة ورياح شديدة وأتربة مثارة

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق (مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية والشمالية والباحة وجازان وعسير والجوف وتبوك).
وتفصيلاً، نبَّه المركز منطقة الرياض بأنها تشهد أتربة مثارة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الدوادمي والرين والقويعية وعفيف والأفلاج والحريق والخرج والدلم وحوطة بني تميم والدرعية والعاصمة الرياض والمزاحمية وثادق وحريملاء ورماح وضرما، وتستمر حتى الساعة الـ18 من مساء الخميس.
وتشهد المنطقة الشرقية أتربة مثارة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الخفجي والنعيرية وحفر الباطن وقرية العليا والأحساء والعديد وبقيق والجبيل والخبر والدمام والظهران والقطيف ورأس تنورة، وتستمر حتى الساعة الـ 18 من مساء الخميس.
ونبّه المركز منطقة مكة المكرمة إلى أمطار خفيفة مع رياح نشطة وتدنٍّ في مدى الرؤية. وتشمل الحالة تربة ورنية وأضم وميسان والطائف. وكذلك أمطار متوسطة على العرضيات. وتستمر الحالات حتى الساعة الـ 23 من مساء الخميس.
وتشهد منطقة الباحة أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وتدنٍّ في مدى الرؤية. وتشمل الحالة الحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة. وتشهد أمطارًا متوسطة على الباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن، وتستمر حتى الساعة الـ 23 من مساء الخميس.
كما تشهد منطقة عسير أمطارًا متوسطة مع رياح شديدة السرعة وشبه انعدام في الرؤية وسيول وصواعق رعدية. وتشمل الحالة الأمواه والعرين وبيشة وتثليث وطريب والنماص وبلقرن وتنومة والمجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل. وتشهد أمطارًا غزيرة على أبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، وتستمر حتى الساعة الـ 23 من مساء الخميس.
ونبّه المركز منطقة جازان بأنها تشهد أمطارًا متوسطة مع رياح شديدة السرعة وشبه انعدام في الرؤية وسيول وصواعق رعدية. وتشمل الحالة بيش وأبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد. وتشهد أمطارًا غزيرة على الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب، وتستمر حتى الساعة الـ 23 من مساء الخميس.
وتشهد منطقة الجوف أتربة مثارة مصحوبة برياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة القريات وطبرجل، وتستمر حتى الساعة الـ 18 من مساء الخميس.
وكذلك تشهد منطقة الحدود الشمالية أتربة مثارة مصحوبة برياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة العويقيلة وعرعر وطريف، وتستمر حتى الساعة الـ18 من مساء الخميس.
ونبه المركز منطقة المدينة المنورة بأنها تشهد رياحًا شديدة مع تدنٍّ في الرؤية وارتفاع الأمواج. وتشمل الحالة ينبع. وتشهد أتربة مثارة على العلا والعيص، وتستمر حتى الساعة الـ 19 من مساء الخميس.
وتشهد منطقة تبوك رياحًا شديدة مع تدنٍّ في الرؤية وارتفاع في الأمواج. وتشمل الحالة الوجه وأملج والبدع وحقل وضباء ونيوم وشرما، وتستمر حتى الساعة الـ 19 من مساء الخميس.