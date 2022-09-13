بعد شكوى شقيقها.. "صحة جدة" تؤكد صحة التعامل مع مريضة بمجمع الملك عبدالله

وأضاف: بعد ذلك تم تحويل المريضة لغرفة العمليات وإخضاعها للولادة القيصرية في الساعة الثانية من ظهر الأربعاء، وتم إنهاء العملية دون تنظيف الرحم، وهذا إهمال وخطأ طبي من الكادر، مما أدى إلى إصابة المريضة بنزيف حاد، وهي في غرفة الإفاقة بعد ساعتين من العملية، وكادت أن تفقد حياتها، مما اضطرهم لإجراء عملية تنظيف للرحم في غرفة الإفاقة من جديد مع وضع الجل والسونار على الخياطة والضغط على موضع العملية، مما تسبب في زیادة النزيف ونزول معدل الهيموجلوبين حتی وصل لـ٦ مع حاجة المريضة لنقل دم، ولم تتم مراعاة خصوصية المريضة وقت التنظيف، حيث تم السماح للرجال من الكادر الطبي بالدخول على المريضة دون إذنها.