"الحربي": تعزيز سعودي للشراكة "الخليجية-الفرنسية".. والذكاء الاصطناعي بالمقدمة

وأضاف الحربي لـ"سبق": أن في مقدمة أبرز مجالات التعاون بين دول الخليج وفرنسا، مجال الذكاء الاصطناعي؛ لما يتمتع به كل منهم من تقدم تكنولوجي وازدهار في المقومات الأساسية للذكاء الاصطناعي، والخدمات اللوجستية الخضراء، إضافة إلى الشراكة في تحفيز التنمية السياحية والرياضية والترفيهية.