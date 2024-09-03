"بيئة مكة" تطرح فرصًا استثمارية للزراعة المائية ومركز الخدمات التسويقية في بحرة

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، عن طرح فرصة استثمارية في الزراعة المائية ومركز الخدمات التسويقية في محافظة بحرة بمنطقة مكة المكرمة.
وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس ماجد الخليف، أن الفرصة تأتي بهدف إنتاج الخضار عالية الجودة للمساهمة في تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي، والحفاظ على إمدادات الغذاء، ومواجهة تحديات التغير المناخي وندرة الموارد المائية؛ لتسهم في تحسين مؤشرات الأمن الغذائي وإنتاج خضراوات عالية الجودة، والمساهمة في تحقيق أمن غذائي مستدام، وترشيد استهلاك المياه في عمليات الري، ودعمًا للأنشطة الزراعية في منطقة مكة المكرمة.
وأكد "الخليف" أن طرح مثل هذه الفرص الاستثمارية يساهم في تشجيع البيئة الاستثمارية بمنطقة مكة المكرمة، ويواكب توجه الوزارة في المساهمة في الأمن الغذائي المستدام.
وأشارت الوزارة إلى أن الفرصة متاحة خلال منصة "فرص"، وأن آخر موعد لشراء الكراسة سيكون بتاريخ 30/ 09/ 2024، وفتح المظاريف سيتم بتاريخ 02/ 10/ 2024.
ويمكن للراغبين في التقدم للفرصة الاستثمارية، الدخول من خلال منصة فرص؛ والاطلاع على التفاصيل عبر الرابط الإلكتروني https://furas.momra.gov.sa/ar.