"بيئة مكة" تطرح فرصًا استثمارية للزراعة المائية ومركز الخدمات التسويقية في بحرة

وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس ماجد الخليف، أن الفرصة تأتي بهدف إنتاج الخضار عالية الجودة للمساهمة في تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي، والحفاظ على إمدادات الغذاء، ومواجهة تحديات التغير المناخي وندرة الموارد المائية؛ لتسهم في تحسين مؤشرات الأمن الغذائي وإنتاج خضراوات عالية الجودة، والمساهمة في تحقيق أمن غذائي مستدام، وترشيد استهلاك المياه في عمليات الري، ودعمًا للأنشطة الزراعية في منطقة مكة المكرمة.