المدينة المنورة.. إنقاذ حياة طفل تعرض لنزيف حاد بالدماغ

أوقفت الفرق الطبية بمستشفى الملك "فهد" عضو تجمع المدينة المنورة الصحي، نزيفًا حادًا بدماغ طفل من جنسية عربية، يبلغ خمسة أعوام، بعد تعرضه لحالة سقوط.
وقال تجمع المدينة المنورة الصحي: إن الطفل وصل إلى طوارئ مستشفى الملك فهد، رفقة أسرته، وكان يُعاني من صداع مع استفراغ، نتيجة تعرضه لحادث سقوط.
وأضاف: بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة، أظهرت نتائج الأشعة المقطعية وجود نزيف حاد فوق الأم الجافية مع كسر بالجمجمة.
وأوضح التجمع الصحي، أنه على الفور قرر الفريق الطبي إجراء عملية عاجلة لتفريغ النزيف ومعالجة السبب لإنقاذ حياة الطفل، تكللت ولله الحمد، بالنجاح وغادر المستشفى بصحة جيدة، بعد أن أمضى ثلاثة أيام في العناية المركزة، حتى تحسنت حالته الصحية.
يذكر أن مستشفى الملك فهد بالمدينة المنورة، قسم الطوارئ، استقبل 25360 مستفيدًا، خلال الربع الثالث من العام الجاري 2023م.
فيما قدمت الخدمات الطبية في العيادات الخارجية لـ 73317 مراجعًا، خلال الفترة ذاتها، وأجريت 1684 عملية جراحية.