المدينة المنورة.. إنقاذ حياة طفل تعرض لنزيف حاد بالدماغ

وأوضح التجمع الصحي، أنه على الفور قرر الفريق الطبي إجراء عملية عاجلة لتفريغ النزيف ومعالجة السبب لإنقاذ حياة الطفل، تكللت ولله الحمد، بالنجاح وغادر المستشفى بصحة جيدة، بعد أن أمضى ثلاثة أيام في العناية المركزة، حتى تحسنت حالته الصحية.