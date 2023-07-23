في إنجاز جديد.. مختبر صحة وسلامة الأسماك بوزارة البيئة يحصل على شهادة الآيزو

حصل مختبر صحة وسلامة الأسماك التابع لوزارة البيئة والمياه والزراعة، على الاعتماد في مجال المختبرات لتحقيقها المتطلبات العامة لكفاءة مختبرات الفحص والمعايرة في إنجاز جديد لمنظومة البيئة بالمملكة.
ويعد مختبر صحة وسلامة الأسماك، المختبر التشخيصي المرجعي لمنظمة صحة الحيوان على مستوى المنطقة الإقليمية كاملة، ويشتمل المختبر على العديد من الأقسام (مختبر الفيروسات، مختبر الأنسجة، مختبر المياه والتربية، مختبر الكيمياء، مختبر جودة الغذاء، مختبر الطفيليات، مختبر الأحياء الدقيقة) حيث يقدم المختبر التقارير التشخيصية لجميع الشركات والجهات التي تحتاج إلى إجراء اختبارات تشخيصية فيما يتعلق بمجال صحة الكائنات المائية.
يُذكر أن المركز الوطني للاعتماد السعودي هو الجهة الوطنية المخولة بشكل رسمي لتقديم خدمات اعتماد جهات تقويم المطابقة في المملكة والارتقاء بكفاءتها، حيث يقوم المركز باعتماد المختبرات بجميع مجالاتها طبقًا للمواصفة القياسية الدولية 17025 مما يمنح عملاء هذه المختبرات الثقة في جودة ISO القياسية الدولية 15189 خدماتها التي تقوم بتقديمها. لتُسهم في تعزيز البنية التحتية للجودة وتدعم اقتصاد المملكة وازدهارها.
وقد استقبل المدير التنفيذي للاعتماد السعودي الدكتور عادل القعيّد وفد مختبر صحة وسلامة الأسماك التابع لوزارة البيئة والمياه والزراعة، وذلك بمناسبة حصولهم على الاعتماد في مجال مختبرات الفحص وفق المواصفة 17025 ISO/IEC.