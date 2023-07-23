في إنجاز جديد.. مختبر صحة وسلامة الأسماك بوزارة البيئة يحصل على شهادة الآيزو

ويعد مختبر صحة وسلامة الأسماك، المختبر التشخيصي المرجعي لمنظمة صحة الحيوان على مستوى المنطقة الإقليمية كاملة، ويشتمل المختبر على العديد من الأقسام (مختبر الفيروسات، مختبر الأنسجة، مختبر المياه والتربية، مختبر الكيمياء، مختبر جودة الغذاء، مختبر الطفيليات، مختبر الأحياء الدقيقة) حيث يقدم المختبر التقارير التشخيصية لجميع الشركات والجهات التي تحتاج إلى إجراء اختبارات تشخيصية فيما يتعلق بمجال صحة الكائنات المائية.