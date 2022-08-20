"أدير العقارية" و"أمناء إفلاس شركة سعودي أوجيه المحدودة" يطلقان المرحلة الثانية لتسويق وبيع عقارات الشركة

من جانبه، أشار متعب بن حمد آل سعد، الرئيس التنفيذي لشركة أدير العقارية، إلى أن عقارات ‌شركة‌ ‌"سعودي‌ ‌أوجيه‌ ‌المحدودة" تُمثِّل فرصًا استثمارية نادرة نظرًا لمميزاتها العديدة، وتنوُّع استخداماتها، ومواقعها الاستراتيجية في أهم أحياء الرياض وجدة والطائف؛ وهو ما يجعل منها هدفًا أصيلاً لرجال الأعمال والمستثمرين، وهو الأمر الذي أكدته المزادات السابقة لبيع بعض عقارات الشركة؛ إذ شهدت المزادات منافسة محتدمة للفوز بالفرص الاستثمارية المهمة التي توفرها عقارات شركة "سعودي أوجيه المحدودة".