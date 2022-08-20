"أدير العقارية" و"أمناء إفلاس شركة سعودي أوجيه المحدودة" يطلقان المرحلة الثانية لتسويق وبيع عقارات الشركة

وقَّعت شركة أدير العقارية، الشركة الرائدة في التسويق العقاري بالسعودية، مع أمناء إفلاس تصفية شركة "سعودي أوجيه المحدودة"، اتفاقية لإطلاق المرحلة الثانية من تسويق وبيع عقارات الشركة التي تتوزع في كل من الرياض وجدة والطائف.
وأشار أمناء إفلاس شركة "سعودي أوجيه المحدودة" (طارق الشباني وراشد عواجي وأيمن المقحم) إلى أن توقيع هذه الاتفاقية يأتي انطلاقًا من نجاح شركة أدير العقارية خلال الفترة الماضية في تسويق وبيع عدد واسع من المعروض العقاري بقيم مالية منافسة؛ وهو ما يؤكد جدارتها التسويقية وقدرتها العالية في اختيار أفضل استراتيجية لتحقيق أعلى قيمة مالية ممكنة للعقار انطلاقًا من خبرتها الطويلة في السوق التي ستُمكِّن الأمناء من تعظيم قيمة أصول التفليسة؛ ما سينعكس إيجابًا على توزيعات الدائنين.
من جانبه، أشار متعب بن حمد آل سعد، الرئيس التنفيذي لشركة أدير العقارية، إلى أن عقارات شركة "سعودي أوجيه المحدودة" تُمثِّل فرصًا استثمارية نادرة نظرًا لمميزاتها العديدة، وتنوُّع استخداماتها، ومواقعها الاستراتيجية في أهم أحياء الرياض وجدة والطائف؛ وهو ما يجعل منها هدفًا أصيلاً لرجال الأعمال والمستثمرين، وهو الأمر الذي أكدته المزادات السابقة لبيع بعض عقارات الشركة؛ إذ شهدت المزادات منافسة محتدمة للفوز بالفرص الاستثمارية المهمة التي توفرها عقارات شركة "سعودي أوجيه المحدودة".
وأكد آل سعد حرص شركة أدير العقارية على إنجاح تسويق وبيع العقارات كافة بأعلى قيمة مالية تتناسب مع أهميتها تعزيزًا لمكانتها في السوق العقاري بالسعودية، وتأكيدًا لسعيها لتحقيق أهدافها الاستراتيجية في توفير أهم الفرص الاستثمارية التي تتميز بمقومات عالية، تجذب الشركات العقارية والاستثمارية والمطورين العقاريين، وتُشكِّل قيمة مضافة لكل من يطمح للاستثمار العقاري في السعودية.