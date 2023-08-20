29 ألف معلم ومعلمة.. نصف مليون طالب وطالبة ينتظمون على مقاعد الدراسة بالشرقية

من جانبه، أشار المتحدث الرسمي لتعليم الشرقية سعيد الباحص، إلى وقوف القيادات التعليمية بقطاعيها البنين والبنات، على عدد من مدارس المنطقة، وفصولها الدراسية وتشجيع الطلبة على التفوق، في ظل الدعم السخي لقطاع التعليم من قبل القيادة الرشيدة -أعزها الله-؛ لإيمانها التام بأن الاستثمار الأمثل يكمن في تنمية عقول الطلبة.