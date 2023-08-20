29 ألف معلم ومعلمة.. نصف مليون طالب وطالبة ينتظمون على مقاعد الدراسة بالشرقية

انتظم قرابة نصف مليون طالب وطالبة، في مختلف مراحل تعليم المنطقة الشرقية، اليوم الأحد، على مقاعد الدراسة، مع بدء العام الدراسي الجديد 1445هـ؛ حيث يقف على تدريسهم 29 ألف معلم ومعلمة.
وقال مدير عام تعليم المنطقة الدكتور سامي العتيبي، خلال جولته ولقائه بمديري المدارس: إن تعليم المنطقة يعوّل عليهم كثيرًا في تجويد العملية التعليمية.
ونوه "العتيبي"، إلى ما حققه الطلبة من إنجاز وتميز خلال العام الدراسي المنصرم، والجهود المثمرة التي قدمها المعلمون والمعلمات، وأولياء الأمور الذين تحملوا المسؤولية وكانوا أهلًا لها في متابعة أبنائهم وبناتهم.
من جانبه، أشار المتحدث الرسمي لتعليم الشرقية سعيد الباحص، إلى وقوف القيادات التعليمية بقطاعيها البنين والبنات، على عدد من مدارس المنطقة، وفصولها الدراسية وتشجيع الطلبة على التفوق، في ظل الدعم السخي لقطاع التعليم من قبل القيادة الرشيدة -أعزها الله-؛ لإيمانها التام بأن الاستثمار الأمثل يكمن في تنمية عقول الطلبة.
يُذكر أن إدارة الإعلام والاتصال بتعليم الشرقية، نفذت حملة لتهيئة المجتمع ومنسوبي التعليم والطلبة؛ لتحقيق بداية جادة للعام الدراسي الجديد، واستكمال التجهيزات المدرسية، وتوفير متطلبات العملية التعليمية، وبث الروح الإيجابية والحماس في نفوس الطلبة ومنسوبي التعليم عبر صناعة رسائل اتصالية محفزة.