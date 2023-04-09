"كيف أتواصل مع طفلي ذي اضطراب التوحد"؟ 4 أنماط في ورشة عمل بالشرقية

نفّذت إدارة التربية الخاصة بتعليم الشرقية "بنات"، ورشة عمل تحت عنوان "كيف أتواصل مع طفلي ذي اضطراب طيف التوحد"، استهدفت بها أمهات أطفال هذه الفئة؛ وذلك تزامنًا مع اليوم العالمي للتوحد، والذي انطلق هذا العام تحت شعار "نحو عالم شامل".
وتناولت مقدمة الورشة مريم الغامدي، وهي مشرفة التربية الخاصة بالإدارة، عددًا من المحاور الأساسية لأنماط التواصل الأربعة للأشخاص ذوي اضطراب طيف التوحد، وهي الطفل الذي يعيش في عالمه الخاص، والطفل الذي يستدعي الآخرين، والطفل الذي يتواصل بشكل أولي، والطفل الذي يشارككم بالتواصل.
وأشارت إلى أهمية أن يكون أولياء الأمور والأمهات -على وجه التحديد- على دراية واطلاع بأهم الأساليب المتبعة لكيفية التعرف على كل نمط وأفضل الطرق للتواصل مع هذه الفئة بما يتناسب مع كل طفل.
وتَطرقت "الغامدي"، من خلال الورشة، إلى استفسارات الأمهات؛ لمساعدتهن في التعرف على طرق التعامل المقترحة في مختلف المواقف التي قد تواجههن.