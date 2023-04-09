"كيف أتواصل مع طفلي ذي اضطراب التوحد"؟ 4 أنماط في ورشة عمل بالشرقية

وتناولت مقدمة الورشة مريم الغامدي، وهي مشرفة التربية الخاصة بالإدارة، عددًا من المحاور الأساسية لأنماط التواصل الأربعة للأشخاص ذوي اضطراب طيف التوحد، وهي الطفل الذي يعيش في عالمه الخاص، والطفل الذي يستدعي الآخرين، والطفل الذي يتواصل بشكل أولي، والطفل الذي يشارككم بالتواصل.