يتضمن 5 مراحل.. انطلاق طواف السعودية 2023 غداً بالعلا بمشاركة 112 دراجًا

ويتضمن السباق خمس مراحل، وهي على النحو التالي :المرحلة الأولى: تنطلق في 30 يناير، من مطار العلا الدولي، وصولاً إلى "خيبر"، على مسافة تبلغ 180.5 كيلومتر. والمرحلة الثانية: تبدأ من وينتر بارك إلى صخور شلال السجليات، على مسافة بطول 184 كيلومترًا. والمرحلة الثالثة: تمتد من قطار المنشية إلى أبو راكة، وطولها 159.2 كيلومتر. والمرحلة الرابعة: تبدأ من مسرح مرايا إلى سكاي فيو حرة عويرض، ومسافتها 163.4 كيلومتر.، والمرحلة الخامسة: من بلدة العُلا القديمة إلى مسرح مرايا، على امتداد 142.9 كيلومتر.