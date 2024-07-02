48 ْمئوية.. "الأحساء" تسجّل أعلى درجة حرارة بالمملكة و"السودة" الأدنى

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة في المملكة اليوم الثلاثاء.
وأوضح المركز أن الأحساء سجّلت أعلى درجة حرارة 48 ْمئوية؛ فيما سجّلت السودة أقل حرارة 15 درجة فقط.
وأضاف، أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، 47 ْمئوية في الدمام، و46 درجة في الدهناء، و45 ْمئوية في الخرج ووادي الدواسر وشرورة وحفر الباطن والتنهات والصمان.
وحول درجات الحرارة الصغرى، جاءت السودة في أدنى القائمة بـ 15 درجة، تليها القريات 19 درجة، وطريف وأبها 20 درجة.
وتوقّع المركز نشاطاً في الرياح السطحية المُثيرة للأتربة والغبار التي تحدُّ من مدى الرؤية الأفقية على أجزاءٍ من منطقتَي جازان وعسير، والأجزاء الشرقية من منطقتَي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة، كذلك على الطريق الواصل بين الليث وجازان؛ قد تصل إلى شبه انعدامٍ في مدى الرؤية الأفقية على منطقة نجران، والأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض، في حين لا يُستبعَد تكوُّن السحب الرعديّة المُمطرة على أجزاءٍ من منطقتَي جازان وعسير.
كما يبقى الطقس حاراً إلى شديد الحرارة على أجزاءٍ من المنطقة الشرقية.