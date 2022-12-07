9.. أبها وطريف والقريات تسجّل أدنى درجة حرارة بالمملكة

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الأربعاء، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجّلت مكة المكرّمة أعلى درجة حرارة بـ 31 مئوية، فيما سجّلت أبها وطريف والقريات أدنى درجة حرارة بـ 9 درجات مئوية.