9.. أبها وطريف والقريات تسجّل أدنى درجة حرارة بالمملكة

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الأربعاء، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجّلت مكة المكرّمة أعلى درجة حرارة بـ 31 مئوية، فيما سجّلت أبها وطريف والقريات أدنى درجة حرارة بـ 9 درجات مئوية.
وأوضح المركز أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، كالتالي: مكة المكرّمة 31 درجة، وكل من جدة وجازان وشرورة والقنفذة 30 درجة، فيما سجّلت نجران ووادي الدواسر وينبع والأحساء 29 درجة.
وحول درجات الحرارة الصغرى جاءت أبها وطريف والقريات في أدنى القائمة بـ 9 درجات مئوية تليها عرعر 10 درجات وكل من تبوك وحائل والباحة ورفحاء 11 مئوية.
وسجّلت الرياض وبريدة وحائل وطريف والطائف وحفر الباطن والقريات والمجمعة أعلى رطوبة 95%.