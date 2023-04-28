محليات

جازان.. حرس الحدود يقبض على مخالفين حاولوا تهريب القات

جرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم
جازان.. حرس الحدود يقبض على مخالفين حاولوا تهريب القات
واس
واس

قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان، على مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، لمحاولتهم تهريب نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.

وللإبلاغ عن تهريب أو ترويج المخدرات الاتصال برقم بلاغات المديرية العامة لحرس الحدود (994) أو بالأرقام (911) مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995) أو عبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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