جازان.. حرس الحدود يقبض على مخالفين حاولوا تهريب القات

قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان، على مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، لمحاولتهم تهريب نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.

