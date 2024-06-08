"المالكي" لـ"سبق": استعددنا في الطائف مبكرًا لخدمة ضيوف الرحمن.. وننفذ العديد من الخطط لراحتهم

وطرحت "سبق" سؤالًا حول الاستعدادات لخدمة حجاج بيت الله الحرام؛ فأجاب "المالكي": منذ تسلم التجمع المهام قبل أشهر، بدأنا أولى خطوات التجهيز والاستعداد بوضع خطة شمولية لخدمة حجاج بيت الله الحرام، باعتبار أن الطائف هي البوابة الشرقية لمكة، وفيها ميقاتَا: قرن المنازل، ونظيره في وادي محرم، وكذلك ارتباط الطائف بطرق محورية مهمة تؤدي إلى مكة؛ مثل طريق الرياض - الجنوب - السيل - الهدا، ووجود منفذ جوي مهم وهو المطار؛ ولذلك عملنا أن تكون خدماتنا مرافقة لضيوف الرحمن منذ وصولهم إلى حدود الطائف وحتى مغادرتهم إلى المشاعر، ثم العودة بعد أدائهم النسك.