"هيئة التأمين" تعتمد وثيقة تأمين الأماكن "المكتظّة وعالية الخطورة"

اعتمدت هيئة التأمين الصيغة النموذجية لوثيقة تأمين المسؤولية المدنية للأماكن المكتظّة والأنشطة عالية الخطورة.
وأوضحت "الهيئة" أن الوثيقة تحدّد الحدّ الأدنى لتأمين المسؤولية المدنية الإلزامي للأماكن المكتظة بالجمهور والأنشطة عالية الخطورة؛ طبقًا للأحكام والشروط والاستثناءات الواردة فيها، وحدود التغطية التأمينية الملحقة بها؛ حيث تنطبق على الأماكن والأنشطة ذات الأخطار المرتفعة والأمكنة التي تكتظ بالجمهور وفقًا لمراحل تطبيق الإلزامية التي اعتمدتها المديرية العامة للدفاع المدني.
كما بيّنت "الوثيقة" أن التعويض يشمل الأضرار الجسدية والأضرار المادية الناشئة عن المسؤولية المدنية للمؤمن له، التي قد تلحق بالطرف الثالث، وحددت أيضًا آلية تطبيق مبلغ التحمل بحيث يطبق مرة واحدة وإن تعددت المطالبات بسبب حادثة معينة.
واستثنت الوثيقة الأضرار الناشئة عن المسؤولية المهنية والمسؤولية العقدية، بالإضافة إلى الأضرار التي قد تلحق بأموال المؤمن له.