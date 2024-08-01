ملتقى المناطق الرابع يختتم أعماله بجدة ويطلق مبادرات جديدة لدعم القطاع غير الربحي

وافتتح رئيس مجلس إدارة جمعية هدية الحاج والمعتمر الدكتور حاتم المرزوقي، أولى جلسات الملتقى في يومه الثاني اليوم بورقة عمل "اقتصاديات القطاع غير الربحي" تحت عنوان "تجربة هدية الحاج والمعتمر في الاستدامة والاستثمار الاجتماعي"، أكّد خلالها أن الاستثمار الاجتماعي أداة فاعلة لتحقيق التنمية المستدامة وبناء مستقبل أفضل للأجيال، يركز على تحقيق عائد اجتماعي أو بيئي، ويهدف إلى إحداث تأثير إيجابي في المجتمعات، ومعالجة بعض القضايا الحيوية.