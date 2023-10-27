في القصيم واستمرت شهراً.. "الشؤون الإسلامية" يختتم مبادرة "وحدة الصف واجتماع الكلمة"

اختتم فرع وزارة الشؤون الإسلامية بالقصيم ممثلاً بمعهد الأئمة والخطباء، أمس، مبادرة "وحدة الصف واجتماع الكلمة" في منطقة القصيم، التي انطلقت في الرابع من الشهر الماضي واستمرت لمدة شهر، وأُقيمت في مدينة بريدة وفي محافظات المنطقة ومراكزها.