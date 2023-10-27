في القصيم واستمرت شهراً.. "الشؤون الإسلامية" يختتم مبادرة "وحدة الصف واجتماع الكلمة"

اختتم فرع وزارة الشؤون الإسلامية بالقصيم ممثلاً بمعهد الأئمة والخطباء، أمس، مبادرة "وحدة الصف واجتماع الكلمة" في منطقة القصيم، التي انطلقت في الرابع من الشهر الماضي واستمرت لمدة شهر، وأُقيمت في مدينة بريدة وفي محافظات المنطقة ومراكزها.
وتناولت المبادرة التي بلغ عدد المستفيدين منها (4322) مستفيداً ومستفيدة من منسوبي المساجد من الأئمة والمؤذنين والخطباء والمراقبين والمراقبات، مجموعة من المناشط التي تؤكّد أهمية وحدة الصف واجتماع الكلمة؛ لغرس قيم الانتماء والمواطنة لدى مختلف شرائح المجتمع، وتذكير الناس بنعمتَي الأمن والأمان اللتين تنعم بهما هذه البلاد.
تأتي المبادرة ضمن مجموعة من المبادرات والجهود المتنوّعة التي تقوم بها الوزارة، بهدف تعزيز دور الأئمة والخطباء ومنسوبي المساجد في وحدة الوطن ودعوة مرتادي بيوت الله، إلى المحافظة على نعمتَي الأمن والأمان.