مبادرة "طريق مكة": خدمة ترميز وفرز أمتعة الحجاج في مطارات بلدانهم

وتبدأ عملية "الترميز" التي يقوم بها فريق مختص بإشراف وزارة الحج والعمرة، في الصالة المخصصة لمبادرة "طريق مكة" في مطار جناح الدولي بمدينة كراتشي، بفرز الأمتعة ووضع ترميز ثنائي (باركود) على أمتعة حجاج بيت الله الحرام، تحتوي على بيانات الرحلة ومعلومات عن الحجاج وأماكن سكنهم، إضافة إلى غلاف جواز سفر الحاج، وإعطائه بطاقة تحمل المعلومات المدونة على أمتعته نفسها.