"الربيعة": هناك خطورة على حياة "إحسان" لوجود عيوب خلقية وتشوهات كبيرة

وأضاف أن التوأم "إحسان" وضعه صعب جدًا؛ حيث لا يوجد لديه تناسلية أو كلى أو مثانة أو جهاز بولي، ولديه عيوب خلقية صعبة تعيق الحياة في القلب وضمور في الجهاز العصبي، ولا نتوقع أن توجد لديه أي مقومات للحياة.