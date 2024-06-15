"هيئة النقل": 14 موقعًا لخدمات الأجرة العامة في مكة خلال موسم الحج

حددت الهيئة العامة للنقل بالتعاون مع الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة 14 موقعًا، تقدم من خلالها خدمات الأجرة العامة في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة تسهيلًا لتنقل حجاج بيت الله الحرام في موسم الحج هذا العام 1445هـ، عبر أكثر من 5000 سيارة أجرة متاحة في هذه المواقع المحددة، والمجهزة بوسائل دفع متعددة، وكذلك خدمة تتبع الرحلة، إضافة إلى العداد الإلكتروني لضمان حصول الحاج الكريم على رحلة مميزة وتجربة مريحة، وخيارات أكثر للتنقل بشكل سلس وآمن.