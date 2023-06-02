وكيل وزارة الحج والعمرة يقف على جاهزية الزمازمة لسقيا ضيوف الرحمن

واطلع وكيل وزارة الحج والعمرة لشؤون الحج على خطوط الإنتاج لعبوات زمزم ومدى جاهزية الشركة لتأمين ماء زمزم سعة 335 مل لكافة حجاج بيت الله طيلة مدة بقائهم في مكة المكرمة؛ حيث من المتوقع وفقًا للخطة التشغيلية لشركة الزمازمة توزيع ما يقارب 180 مليون عبوة ماء زمزم منذ لحظة وصول الحجاج وحتى مغادرتهم بعد أداء مناسك الحج من خلال فريق عمل مكون من 1237 عنصرًا بشريًا يغطون الرحلات اليومية لمنصة زمزم الإلكترونية في 9 مراكز خدمة ميدانية في مكة المكرمة.