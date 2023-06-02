وكيل وزارة الحج والعمرة يقف على جاهزية الزمازمة لسقيا ضيوف الرحمن

وقف وكيل وزارة الحج والعمرة لشؤون الحج الدكتور عايض الغوينم على جاهزية شركة الزمازمة لسقيا ضيوف الرحمن خلال موسم حج هذا العام 1444 للهجرة في زيارة ميدانية لمركز التعبئة الآلية لعبوات ماء زمزم في مكة المكرمة؛ حيث كان في استقباله رئيس مجلس إدارة شركة الزمازمة الدكتور عدنان صوفي وأعضاء مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة عبدالله قزاز وفريق أعمال الموسم بالشركة.
واطلع وكيل وزارة الحج والعمرة لشؤون الحج على خطوط الإنتاج لعبوات زمزم ومدى جاهزية الشركة لتأمين ماء زمزم سعة 335 مل لكافة حجاج بيت الله طيلة مدة بقائهم في مكة المكرمة؛ حيث من المتوقع وفقًا للخطة التشغيلية لشركة الزمازمة توزيع ما يقارب 180 مليون عبوة ماء زمزم منذ لحظة وصول الحجاج وحتى مغادرتهم بعد أداء مناسك الحج من خلال فريق عمل مكون من 1237 عنصرًا بشريًا يغطون الرحلات اليومية لمنصة زمزم الإلكترونية في 9 مراكز خدمة ميدانية في مكة المكرمة.
ورافق الدكتور عايض الغوينم في زيارته قيادات موسم الحج في إدارات وزارة الحج والعمرة وأمين المجلس التنسيقي لشركات أرباب الطوائف محمد حسن قاضي؛ حيث عقد اجتماعًا مطولًا مع قيادات شركة الزمازمة لاستعراض الخطة التشغيلية ورصد كل التحديات المتوقعة والعمل كفريق واحد للوصول لخدمات نوعية ذات جودة عالية ومميزة.
وتجول الدكتور عايض الغوينم أثناء زيارته على المتحف الخاص بشركة الزمازمة، والذي يروي مسارات التحول في سقيا ضيوف الرحمن خلال قرن من الزمن وما شهدته سقيا زمزم من نماء وتطور في أساليب الخدمة، مشيدًا بدور شركة الزمازمة في تجويد الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، ومتطلعًا لموسم حج تكون في الخدمة مرتكزة على معايير الرقابة والجودة من خلال التحول الرقمي في الخدمات.