جازان.. بلدية "العارضة" تنهي تجهيزات مصليات العيد
أنهت بلدية محافظة "العارضة" شرق منطقة جازان، تجهيز مصليات العيد بالمحافظة والمراكز التابعة لها، وذلك استعدادًا لعيد الفطر المبارك لهذا العام.
ونشرت البلدية من خلال صفحتها على "تويتر" مجموعة من الصور لعددٍ من مصليات العيد بالمحافظة والقرى والمراكز التابعة لها التي شملتها التجهيزات.
وكان وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد وجّه سائر فروع الوزارة بمناطق المملكة بإقامة صلاة عيد الفطر المبارك لعام 1444هـ في جميع مصليات الأعياد، وكذلك في جميع الجوامع عدا الجوامع المجاورة لمصليات الأعياد والجوامع التي لا يقصدها المصلون في صلاة العيد في بعض المراكز والهجر لاكتفائهم بمصلى العيد لديهم.
جاء ذلك في تعميم أصدره الوزير نص على التشديد على فروع الوزارة بعموم مناطق المملكة بأهمية الإعداد المبكر لإقامة صلاة عيد الفطر المبارك في مصليات الأعياد والجوامع وتهيئتها بكل الخدمات من صيانة ونظافة وتشغيل، ليؤدي المصلون شعيرتهم بكل راحة واطمئنان.
كما تضمن التعميم تحديد وقت إقامة صلاة العيد بعد شروق الشمس بربع ساعة حسب تقويم أم القرى في جميع مناطق المملكة.
ويأتي تعميم الوزير تحقيقًا لرسالة الوزارة في خدمة بيوت الله والعناية بها وتوفير كل ما تحتاج إليه من خدمات وصيانة ونظافة كي يؤدي المصلون فيها صلاتهم بكل خشوع وطمأنينة.