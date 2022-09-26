رئيسة وزراء بريطانيا تشكر ولي العهد لدوره في إطلاق أسرى بريطانيين

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، اتصالاً هاتفيًّا اليوم من دولة السيدة ليز تراس رئيسة الوزراء في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية.